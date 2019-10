Grifols : en hausse, un analyste voit du positif

30/10/2019 | 12:37

Le titre Grifols avance à Madrid de +0,3%, alors que l'analyste Invest Securities confirme ce mercredi sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, appréciant des résultats au T3 'au-dessus des attentes' qui confirment 'la tendance positive depuis le début de l'année'.



'Malgré une croissance et une marge d'EBITDA bien orientées au T3 grâce au dynamisme de la Bioscience et des ventes BioSupplies, les charges financières pèsent sur le BNA. Après révisions, nous abaissons nos BNA 19/20/21e de -3,3%/-0,4%/-0,4%', observe le broker.



Invest Securities relève tout de même légèrement son objectif de cours, de 28 à 29 euros. Le tout pour un potentiel de hausse limité (+1%).



