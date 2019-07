Grifols : feu vert de la FDA à une immunoglobuline

05/07/2019 | 13:20

Grifols prend 1,8% à Madrid, au lendemain de l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine de Xembify, son immunoglobuline sous-cutanée destinée au traitement des immunodéficiences primaires.



Actuellement leader de la production et de la commercialisation d'immunoglobulines, avec une part de marché de plus de 30% aux Etats-Unis, le groupe de santé espagnol prévoit de lancer Xembify dans ce pays au dernier trimestre de cette année.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.