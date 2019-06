Grifols : le titre gagne 1% après une analyse positive

03/06/2019 | 14:49

Les actions de Grifols sont en hausse de près de 1% à la Bourse de Madrid alors que Morgan Stanley a commencé le suivie de l'action avec une recommandation 'surpondérée' et un objectif de cours fixé à 30 euros.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a indiqué qu'une opportunité de lancement de produit rare et une augmentation de la marge devraient générer une croissance supérieure à celle du marché et une dynamique bénéficiaire.



