Grifols : renforce sa présence au Canada avec une acquisition

20/07/2020 | 11:44

La société pharmaceutique espagnole Grifols a annoncé le rachat de la société sud-coréenne GC Pharma une installation de plasma basée à Montréal et deux installations de purification, ainsi que 11 centres américains de collecte de plasma, pour un total de 460 millions de dollars.



Grifols deviendra ainsi le principal fabricant commercial à grande échelle de produits plasmatiques au Canada, avec une capacité de 1,5 million de litres par année.



Le groupe va fabriquer des produits d'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et de l'albumine dans les installations pour approvisionner le marché canadien à partir de 2023.



Dans le cadre de l'accord, Grifols s'est engagé à fournir une certaine quantité de plasma provenant des centres au GC coréen pour une période de 24 mois.



Pour rappel, les centres ont atteint un volume de collecte de 350 000 litres de plasma en 2019.



