Grifols : résultats 'encourageants' pour l'Alzheimer

16/07/2019 | 12:53

La combinaison de l'albumine humaine de Grifols avec de l'immunoglobuline par voie intraveineuse pour le traitement de la maladie d'Alzheimer a montré des 'résultats encourageants' lors d'un essai clinique, a annoncé le groupe espagnol.



Dans l'étude incluant 496 patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère ou modérée, les résultats ont montré une réduction significative de 61% de la progression de la maladie a expliqué Grifols.



Les nouveaux résultats ont également montré des effets positifs sur la combinaison de la cognition et de la fonction, ce qui est unique dans les enquêtes sur Alzheimer, a déclaré le groupe.



Un autre indicateur - évaluation de la mémoire, de l'orientation, du jugement, des affaires de la communauté, de la maison et des loisirs - et des soins personnels - a montré une baisse significative de 71% par rapport au placebo, indique le rapport.



