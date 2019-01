Grifols : revend deux filiales à prix coûtant contre 470 ME

Données financières (€) CA 2018 4 425 M EBIT 2018 1 066 M Résultat net 2018 642 M Dette 2018 5 315 M Rendement 2018 1,67% PER 2018 24,51 PER 2019 21,38 VE / CA 2018 4,36x VE / CA 2019 3,94x Capitalisation 13 978 M Graphique GRIFOLS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GRIFOLS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Objectif de cours Moyen 27,0 € Ecart / Objectif Moyen 18% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Raimon Grifols Roura Joint Chief Executive Officer & Director Victor Grifols Deu Joint Chief Executive Officer & Executive Director Víctor Grifols Roura Non-Executive Chairman Alfredo Arroyo Guerra Chief Financial Officer & Vice President Vicente Blanquer Torre Vice President-Quality, Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GRIFOLS -6.24% 16 061 BIOGEN 0.00% 59 139 CSL LIMITED 31.04% 59 053 ALEXION PHARMACEUTICALS -18.59% 21 687 BIOMARIN PHARMACEUTICAL 0.00% 14 886 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD --.--% 9 669