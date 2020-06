Group 1 Automotive, Inc. : Le courant acheteur devrait perdurer 29/06/2020 | 14:29 achat En cours

Cours d'entrée : 64.6$ | Objectif : 82.3$ | Stop : 54.4$ | Potentiel : 27.4% Les opérateurs se sont intéressés de nouveau à Group 1 Automotive, Inc.. La configuration technique apparaît désormais positive sur le court terme avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 82.3 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre est valorisé sur 2020 à 0.29 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Sous-secteur Concessionnaires de voitures neuves Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. -36.66% 1 109 CARMAX, INC. -1.24% 14 091 LITHIA MOTORS, INC. -2.57% 3 260 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS.. 86.89% 3 065 CHINA HARMONY NEW ENERGY AU.. -7.40% 738 PENDRAGON PLC -29.15% 158 PHU TAI -28.14% 100 LOOKERS PLC -64.00% 95

Données financières USD EUR CA 2020 10 604 M - 9 401 M Résultat net 2020 142 M - 126 M Dette nette 2020 1 934 M - 1 714 M PER 2020 7,93x Rendement 2020 0,83% Capitalisation 1 109 M 1 109 M 983 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 0,29x Nbr Employés 9 461 Flottant 67,6% Prochain événement sur GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 23/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 87,86 $ Dernier Cours de Cloture 63,34 $ Ecart / Objectif Haut 75,2% Ecart / Objectif Moyen 38,7% Ecart / Objectif Bas 10,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Earl Julius Hesterberg President, Chief Executive Officer & Director Stephen D. Quinn Non-Executive Chairman John C. Rickel Senior VP, Chief Financial & Accounting Officer James R. Druzbik Vice President-Information Systems Max P. Watson Independent Director