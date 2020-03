Groupe ADP : Oddo BHF reste neutre après le warning

16/03/2020 | 11:29

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Aéroport de Paris, notant que le warning 2020 lancé est 'sans surprise'.



'Le titre a déjà fortement corrigé depuis le début de la crise. Sur la base de chiffres non ajustés, il se traite sur un multiple de VE/EBITDA 2020e de 7,4x. En intégrant le scénario décrit par ADP (qui ne nous semble pas très agressif compte tenu de l'accélération des mesures anti COVID19 qui sont prises partout dans le monde et de la probable durée de la crise...), ce multiple serait autour de 8,2x qui correspond au niveau moyen sur longue période (avant la période de spéculation qui a entrainé une augmentation des multiples entre 11 et 12x)', analyse le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 160 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.