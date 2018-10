ADP : Barclays pondère toujours en ligne avec la publication trimestrielle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays maintient son opinion Pondération en ligne sur le titre ADP (ex-Aéroports de Paris) et son objectif de cours de 200 euros, dans le sillage d’un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 légèrement supérieur à ses attentes, grâce à l'amélioration de la dynamique du commerce de détail. Bien que le projet de privatisation reste le principal catalyseur pour la valeur, le bureau d’études estime qu'il faudra peut-être plus d'un an pour que l’opération soit réalisée.