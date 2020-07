ADP : JPMorgan toujours négatif sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réitéré sa recommandation Sous-pondérer et son objectif de cours de 90 euros sur le titre ADP, alors que le groupe aéroportuaire doit publier ses résultats du premier semestre le 27 juillet prochain. Le broker anticipe un recul du chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros par rapport au premier semestre 2019 et 700 millions d’euros d’Ebitda en moins. L’analyste estime que les investisseurs s’intéresseront particulièrement aux commentaires du groupe sur les capacités d’été, les économies de coûts, la liquidité et les investissements.