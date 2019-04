ADP: Macron envisage de reconduire le PDG Augustin de Romanet

A cette fin, l'État s'est prononcé en conseil d'administration pour sa reconduction d'abord comme administrateur d'ADP lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires puis comme PDG, a précisé la présidence de la République dans un communiqué.

La reconduction d'Augustin de Romanet intervient alors que l'Assemblée nationale a rétabli mi-mars un article ouvrant la voie à la privatisation d'ADP, une des dispositions les plus emblématiques et les plus contestées du projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)