ADP : Thierry de Séverac nommé directeur ingénierie et aménagement du groupe ADP

À compter du 8 Juillet prochain, Thierry de Séverac est nommé directeur ingénierie et aménagement du groupe ADP, membre du Comité Exécutif. Il remplace Guillaume Sauvé, qui rejoint un autre groupe industriel et a quitté le groupe ADP le 20 mai.Thierry de Séverac avait rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2013 en tant que directeur de l’ingénierie et du développement d’habitat social et était devenu directeur de l’ingénierie de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2017 puis de Bouygues Bâtiment France Europe en 2018.