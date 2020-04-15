ADP affiche un trafic total en baisse de 28,2% en mars, -58,5% pour Paris Aéroport

PARIS, 15 avril (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* FAIT ÉTAT POUR LE MOIS DE MARS D'UN TRAFIC TOTAL EN BAISSE
DE
28,2% PAR RAPPORT À MARS 2019, AVEC 12,7 MILLIONS DE PASSAGERS
ACCUEILLIS
* LE TRAFIC DE PARIS AÉROPORT EST EN BAISSE DE 58,5% PAR
RAPPORT
AU MOIS DE MARS 2019
* 3,6 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS, DONT 2,5 MILLIONS À
PARIS-CHARLES DE GAULLE (-58,5 %) ET 1,1 MILLION À PARIS-ORLY
(-58,7 %)
* LE TRAFIC INTERNATIONAL (HORS EUROPE) EST EN RECUL DE
52,6%:
ASIE-PACIFIQUE (-69,7%), MOYEN-ORIENT (-56,3%), AMÉRIQUE DU NORD
(-55,2%), AFRIQUE (-50,1%), AMÉRIQUE LATINE (-39,9%) ET DOM-COM
(-34,6%) ;
* LE TRAFIC EUROPE (HORS FRANCE) EST EN DIMINUTION DE 64,4%
ET LE
TRAFIC FRANCE EST EN DÉCROISSANCE DE 58,3%
* ENTRE LE 1ER ET LE 14 AVRIL 2020, LA BAISSE ESTIMÉE DU
TRAFIC
PASSAGERS ET DU NOMBRE DE MOUVEMENTS D'AVIONS S'EST ACCÉLÉRÉE
SUR LES PLATES-FORMES PARISIENNES, AVEC DES ÉVOLUTIONS
RESPECTIVES ESTIMÉES À -98% ET -93,8%
* ADP RAPPELLE QUE LE TRAFIC COMMERCIAL À PARIS-ORLY EST
SUSPENDU
TEMPORAIREMENT DEPUIS LE 1ER AVRIL
Le communiqué d'ADP: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/6a17e20b-5787-43fa-9e5d-fe312d3b4043
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(Henri-Pierre André)