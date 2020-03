ADP : baisse de 0,9% du trafic en février

16/03/2020 | 07:52

ADP (Aéroports de Paris) indique qu'en février 2020, son trafic total s'est inscrit en très légère baisse de 0,9% par rapport au mois de février 2019, avec 19,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.



Le groupe aéroportuaire précise que le trafic à Paris Aéroport s'est accru de 0,3% avec 7,3 millions de passagers accueillis, dont 5,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (-0,1%) et 2,2 millions à Paris-Orly (+1,3%).



'À noter qu'à Paris Aéroport, le trafic réalisé avec la Chine continentale et celui à destination des États-Unis sont respectivement en forte baisse (-71,4%) et en croissance (+9,3%) sur février 2020', souligne-t-il.



