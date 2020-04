ADP : baisse de 5,6% du chiffre d'affaires à 911 ME

23/04/2020 | 09:33

Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 5,6% à 911 millions d'euros au 1er trimestre 2020. La baisse est de 15,1 % hors intégration globale de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP.



Le trafic du Groupe ADP est en baisse de 10,1 %, à 44,5 millions de passagers. Le trafic de Paris Aéroport (Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly) est en repli de - 20,9 %, à 18,8 millions de passagers.



La baisse du produit des redevances aéronautiques est de - 17,0 % à 210 millions d'euros.



Le groupe enregistre une augmentation de + 19,8 % du montant du chiffre d'affaires des activités commerciales du fait de la consolidation par intégration globale de Société de Distribution Aéroportuaire et de Relay@ADP à compter d'avril 2019. Hors cette intégration globale, le chiffre d'affaires de ce segment serait en baisse de 16,7 %.



