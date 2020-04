ADP : chute de 28,2% du trafic en mars, dont -58,5% pour Paris Aéroport

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En mars 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 28,2 % par rapport au mois de mars 2019, avec 12,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 58,5 % par rapport au mois de mars 2019 avec 3,6 millions de passagers accueillis, dont 2,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 58,5 %) et 1,1 million à Paris-Orly (- 58,7 %).A Paris-Charles de Gaulle, depuis le 30 mars 2020, seuls les terminaux A, C, 2E Hall K et 2F sont ouverts afin d'opérer l'ensemble des vols commerciaux. Le trafic commercial à Paris-Orly est suspendu temporairement depuis le 1er avril 2020.S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, seulement trois aéroports de TAV Airports sont ouverts aux vols commerciaux, et ceci partiellement (Ankara, Antalya et Izmir). Les autres aéroports du groupe, à l'exception de l'aéroport de Liège, sont soit fermés soit soumis à des fortes contraintes opérationnelles.Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 10,1 % avec un total de 44,5 millions de passagers accueillis et le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 20,9 % avec un total de 18,8 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance à Paris Aéroport est en diminution de 19,3 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,4 %, en hausse de 0,7 point.