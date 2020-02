ADP compte acquérir 49% de l'indien GMR Airports pour 1,36 milliard d'euros

(Actualisation: impact attendu de l'opération sur les résultats du groupe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire d'aéroports Groupe ADP a annoncé jeudi avoir signé un accord portant sur l'achat d'une participation de 49% dans le groupe aéroportuaire indien GMR Airports pour environ 1,36 milliard d'euros, une opération visant à "créer le premier réseau mondial d'aéroports".

L'opération se déroulera en deux étapes: "Une première étape sera réalisée dans les prochains jours pour une participation de 24,99%", a indiqué ADP dans un communiqué. "La seconde étape, pour 24,01%, est soumise à certaines conditions réglementaires, notamment l'obtention des autorisations administratives habituelles dans ce type de projet en particulier de la part de la Reserve Bank of India", a ajouté le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly.

L'opération se conclura "dans les prochains mois", a-t-il précisé.

A l'issue de cette opération, GMR Airports sera conjointement détenu avec GMR Infrastructure Limited (GIL), entité cotée du groupe GMR, qui conservera 51% et le contrôle de la société. "Le Groupe ADP bénéficiera de droits de gouvernance très étendus", a indiqué le concessionnaire.

"C'est une opération parfaitement cohérente avec la stratégie internationale de développement du groupe présentée en avril dernier, qui vise à acquérir des plate-formes dans des zones de forte croissance", a commenté Edward Arkwright, deputy CEO du groupe, lors d'une conférence téléphonique. Le dirigeant a souligné la croissance annuelle de 6,5% attendue en moyenne entre 2018 et 2038 pour le trafic aérien en Inde, portée par l'essor de la classe moyenne du pays.

L'acquisition "fait également sens financièrement", a ajouté Edward Arkwright, le prix de 1,36 milliard d'euros annoncé faisant ressortir un ratio de valeur d'entreprise sur Ebitda "dans la moyenne basse des transactions comparables récentes".

Groupe ADP prévoit de comptabiliser GMR Airports par mise en équivalence. Le concessionnaire français a par ailleurs indiqué qu'il confirmait sa politique de distribution de dividende d'au moins 60% du résultat net part du groupe pour les exercices 2019 et 2020. "Il est anticipé que cette opération aura un impact limité sur le bénéfice par action des 5 prochaines années puis soit fortement relutive après 2025", a précisé ADP. "Sur le moyen et long terme, cette opération contribuera fortement à la croissance du retour sur capitaux employés du groupe ('Return On Capital Employed' ou 'ROCE')", a ajouté ADP.

GMR Airports dispose d'un portefeuille d'actifs comportant sept aéroports dans trois pays (Inde, Philippines et Grèce) ainsi qu'une filiale de management de projets (GADL).

Lors de l'exercice fiscal 2019, conclu le 31 mars 2019, GMR Airports a réalisé un chiffre d'affaires de 715 millions d'euros et dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 205 millions d'euros.

