ADP : contrôle de près de 25% du capital de GMR Airports

26/02/2020 | 08:32

Aéroports de Paris annonce qu'il vient d'achever la première phase de l'opération initiée par la signature, le 20 février, de l'accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% dans GMR Airports.



Il détient désormais 24,99% de GMR Airports et intègre à ce titre le conseil d'administration de cette société. La seconde phase, soumise à certaines conditions règlementaires, porte sur 24,01% et devrait intervenir dans les prochains mois.



