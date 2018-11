ADP : création de 'Paris Aéroport & You'

06/11/2018 | 15:01

Paris Aéroport annonce la création de sa première communauté de clients voyageurs en ligne. Le groupe compte près d'un millier de voyageurs déjà inscrits.



' Ce service nommé 'Paris Aéroport & You' permet d'écouter ses clients, les rencontrer, recueillir leurs avis, connaître leurs attentes, anticiper leurs besoins... ' indique le groupe.



' L'objectif affiché de Paris Aéroport est clair : améliorer sans cesse leur expérience au sein des terminaux des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et améliorer ainsi celle des millions de voyageurs accueillis chaque année '.



