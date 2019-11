ADP en négociations pour acquérir l'aéroport d'Almaty au Kazakhstan

Paris (awp/afp) - Le gestionnaire aéroportuaire Groupe ADP a annoncé vendredi avoir débuté des discussions pour l'acquisition de l'aéroport d'Almaty, la capitale économique du Kazakhstan, via un consortium formé par sa filiale TAV Airports et VPE Capital.

"Le consortium formé par TAV Airports et VPE Capital a débuté des discussions avec le propriétaire de l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan en vue de la possible acquisition de cet actif, qui pourrait aboutir dans les prochaines semaines/mois", indique un communiqué du groupe.

"On est complétement cohérents avec la stratégie de TAV qui est de se développer dans les marchés les plus émergents et particulièrement en Asie centrale où ils ont une empreinte historique", a souligné auprès de l'AFP, Edward Arkwright, directeur général exécutif du groupe ADP.

Le groupe français détient 46,1% du capital du turc TAV Airports, qui exploite 13 de ses 25 aéroports.

Avec 6 millions de passagers en 2018, dont "la moitié sur les liaisons internationales", l'aéroport d'Almaty est le plus grand d'Asie centrale, selon le communiqué.

"C'est un aéroport à croissance assez rapide, entre 5% et 7% depuis 2012. De plus c'est une acquisition auprès du propriétaire actuel, pas une concession", a pointé Edward Arkwright.

Ce projet d'acquisition entre dans la stratégie de développement international du Groupe ADP, que l'Etat souhaite privatiser.

"Cette stratégie internationale permet de continuer à développer l'empreinte mondiale d'ADP et consolider le modèle économique du groupe", a expliqué M. Arkwright.

Fin septembre, le groupe était entré en négociation exclusive avec les autorités boliviennes pour développer l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.

afp/al