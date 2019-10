ADP : hausse de 0,4 % du trafic en septembre

14/10/2019 | 18:12

Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 0,4 % en septembre 2019 par rapport au mois de septembre 2018. Le groupe annonce 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,8 %) et 2,6 millions à Paris-Orly (- 9,5 %).



Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 0,8 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 6,0 %), DOM-COM (+ 3,5 %) et Amérique Latine (+ 2,2 %).



Les faisceaux en baisse sont l'Afrique (- 2,8 %), le Moyen-Orient (- 2,5 %) et l'Asie-Pacifique (- 1,5 %). Le trafic Europe (hors France) est en progression de 1,2 % et le trafic France est en décroissance de 3,0 %.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,4 % avec un total de 82,7 millions de passagers.



