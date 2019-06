ADP : hausse de 2,9% du trafic à Paris Aéroport en mai

14/06/2019 | 08:17

ADP annonce qu'en mai 2019, le trafic de Paris Aéroport a augmenté de 2,9% par rapport au même mois en 2018 avec 9,2 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+6,2%) et 2,8 millions à Paris-Orly (-4,2%).



'Cette tendance est notamment liée à l'effet négatif de l'évolution du calendrier du Ramadan, qui s'est déroulé du 6 mai au 4 juin en 2019 alors qu'il a eu lieu du 16 mai au 14 juin en 2018', précise le groupe aéroportuaire.



Le trafic international (hors Europe) a progressé de 2,6%, tiré notamment par les faisceaux Amérique Latine (+14,9%), Amérique du Nord (+10%) et DOM-COM (+7,1%) tandis que le trafic Europe (hors France) a augmenté de 4,4% et le trafic France a baissé de 0,9%.



