ADP : hausse de 29% du CA à neuf mois sur un effet périmètre

29/10/2018 | 09:30

Aéroports des Paris (ADP) affiche un chiffre d'affaires consolidé avec intégration globale de TAV Airports et d'Airport International Group (AIG) en hausse de 29,2% sur les neuf premiers mois de 2018, à 3.353 millions d'euros.



Hors IG de TAV Airports depuis juillet 2017 et d'AIG depuis avril 2018, le chiffre d'affaires de l'exploitant de places aéroportuaires en hausse de 3,6%, à 2.335 millions d'euros, porté par la dynamique du trafic (+3,4% à 80 millions de passagers pour Paris Aéroports).



'La croissance des activités commerciales à Paris est soutenue par le dynamisme des bars et restaurants et des boutiques côté pistes', ajoute le PDG Augustin de Romanet, qui confirme l'ensemble des prévisions du groupe pour 2018.



