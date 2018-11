ADP : l'État pressé de céder l'ensemble de sa participation ?

19/11/2018 | 14:50

Selon des informations publiées ce matin par le quotidien économique Les Echos, de gros investisseurs (au premier rang desquels Vinci, IFM Investors ou Macquarie) ont indiqué à l'État qu'ils ne souhaitaient pas participer à un processus de vente minoritaire, dans le dossier sensible de la privatisation de l'exploitant aéroportuaire ADP.



Ainsi, la puissance publique devra céder la totalité de ses 50,6% dans le groupe, sous peine de devoir se passer d'importants candidats potentiels et d'un prix idoine. Si elle dispose de la possibilité de procéder à une cession par 'blocs' minoritaires, cette dernière semble donc ne pas séduire les plus gros investisseurs.



Selon le dernier calendrier évoqué, le processus de privatisation pourrait se dérouler vers la fin du premier semestre 2019, avant d'être bouclé d'ici la fin de cette même année. Rappelons que l'Etat doit garder le dernier mot sur le nom de l'investisseur principal. Bruno Le Maire avait d'ailleurs assuré sur Europe 1, en octobre, qu'il ne permettrait pas 'à une puissance étrangère' de prendre le contrôle d'ADP.





