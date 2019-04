ADP : l'intérêt de Vinci est conditionnel

18/04/2019 | 11:42

Dans une interview accordée aux Echos parus ce jour, Xavier Huillard, le PDG de Vinci, est notamment revenu sur l'intérêt - conditionnel - de son groupe pour Aéroports de Paris (ADP), dont la privatisation est en cours.



Présent au capital d'ADP depuis une dizaine d'années, le groupe de BTP et de concessions en détient 8% à ce jour, et l'Etat 50,6%. La branche de concessions aéroportuaires de Vinci, Vinci Airports, se développe rapidement ces dernières années, autant par croissances interne qu'externe.



Dans les Echos, M. Huillard, énervé par ce qu'il appelle le 'Vinci bashing', confirme son intérêt pour ADP, mais pas dans n'importe quelles conditions : 'Nous ne serons pas nécessairement candidat à la reprise d'ADP', déclare-t-il. Les conditions : que Vinci puisse jouer le rôle d'un 'vrai partenaire industriel', ce qui passerait donc par 'une participation significative au capital et un rôle dans la gouvernance', afin - en substance - de pouvoir agir sur les investissements et les coûts.



Par ailleurs, comme annoncé, Vinci va prendre le contrôle de l'aéroport londonien de Gatwick. 'Gatwick a prouvé qu'il existait d'autres opportunités à saisir dans le monde. ADP n'est pas la seule, Vinci en aura d'autres. En revanche, la France aura perdu l'occasion de faire naître un champion national face aux grands hubs aéroportuaires des pays émergents', déclare encore Xavier Huillard.



