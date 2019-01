ADP : la calendrier de la privatisation est maintenu, affirme Bruno Le Maire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le calendrier des privatisations, incluant notamment ADP, est maintenu. C’est le message qu’a fait passer ce lundi Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, à l'occasion de ses voeux à la presse. « Le calendrier des cessions d'actifs ne changera pas, nous avons besoin de céder des actifs pour financer l'innovation de rupture et permettre à notre pays de rester dans la course aux nouvelles technologies », a déclaré le ministre.La semaine dernière, le site internet BFM Business rapportait que le gouvernement envisagerait de repousser la privatisation d'ADP en raison du contexte politique et des mauvaises conditions de marché.Initialement prévue pour le printemps 2019, dans le sillage de la loi Pacte, l'opération de privatisation pourrait finalement n'être lancée que début 2020, ajoutait le média économique.