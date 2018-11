ADP : la privatisation suscite des 'marques d'intérêt'

13/11/2018 | 10:56

Sous réserve des conditions de marché, la privatisation d'ADP devrait intervenir au printemps. Ses modalités - vente en bloc ou par appartement - ne sont pas encore fixées, mais les 'marques d'intérêt d'investisseurs industriels et d'investisseurs financiers' sont nombreuses, a indiqué le commissaire aux participations de l'Etat.



Invité ce matin au micro de Radio Classique, Martin Vial, le commissaire aux participations de l'Etat, est revenu notamment sur le dossier Aéroports de Paris (ADP), contrôlé par la puissance publique à hauteur de 50,6%.



Quid du calendrier ? Compte tenu du processus législatif, puisque la privatisation d'ADP fait partie du projet de loi PACTE en cours d'examen, l'opération interviendra a priori au printemps 2019, sous réserve des conditions de marché : M. Vial a relevé que les Bourses étaient actuellement 'très volatiles', raison pour laquelle il 'reste prudent'.



Quelle forme prendra l'opération ? M. Vial rappelle les trois options énumérées par le ministre de l'Economie, Bruno Lemaire. La première : la vente de la totalité de la participation 'à un seul investisseur'. Ce qui supposerait alors, selon le droit boursier, le lancement d'une OPA de la part dudit investisseur, puisque le seuil de 30% serait dépassé.



Deuxième option : la cession 'par blocs' des 50,6% d'ADP à plusieurs investisseurs, dont aucun n'atteindrait 30%. Troisième et dernière option : que l'Etat réduise sa participation en restant actionnaire minoritaire. 'Ces trois options sont ouvertes', a déclaré Martin Vial, pour qui la décision finale résultera d'un processus 'compétitif' et 'transparent'.



'Nous recevons beaucoup de marques d'intérêt d'investisseurs industriels et d'investisseurs financiers, des fonds d'infrastructures, des fonds de pension, des investisseurs plutôt de long terme, français et étrangers', a-t-il ajouté. 'Nous souhaitons que cette intensité concurrentielle se maintienne jusqu'au bout'.



Rappelons qu'ADP compte, parmi ses autres grands actionnaires, le groupe de BTP et de concessions Vinci (8%), ainsi que l'opérateur aéroportuaire néerlandais Royal Schiphol Group (8% également).





