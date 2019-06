ADP : lance un emprunt obligataire de 800 ME

11/06/2019 | 18:00

Aéroports de Paris a lancé aujourd'hui le placement d'un emprunt obligataire d'un montant total de 800 millions d'euros à 15 ans.



Cet emprunt est à taux fixe, avec un remboursement in fine et au taux annuel de 1,125 %. La date d'échéance finale est fixée au 18 juin 2034.



Aéroports de Paris est notée A+ (perspective stable) par Standard and Poor's



