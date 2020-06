ADP : le projet de privatisation sans doute repoussé à 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le projet de privatisation du groupe ADP (-0,65% à 99,15 euros) est loin d’être un long fleuve tranquille. Initialement prévue pour le printemps 2019, dans le sillage de la loi Pacte, l'opération de privatisation ne pourrait finalement n'être lancée qu’en 2022. C’est ce qu’a laissé entendre lundi Elisabeth Borne sur BFMTV. Les conditions actuelles de marché ne sont pas favorables, selon la ministre de la transition écologique et solidaire. « Ce n’est pas le sujet des mois qui viennent (…) au-delà de 2022, on verra », a-t-elle déclaré.Le projet de privatisation avait déjà été mis entre parenthèse l'an dernier suite à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. La procédure, qui s'est étendue de mi-juin 2019 à mi-mars 2020, s'est terminée par un échec du blocage de la privatisation.Actuellement, l'Etat détient une participation de 50,6% au sein d'ADP, valorisée moins de 5 milliards d'euros. La crise du Covid-19 a pesé lourdement sur le titre, qui accuse une chute de plus de 40% depuis le début de l'année.Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche (JDD), Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP, redoute une perte de 50% du chiffre d'affaires en 2020, soit un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros. Selon lui, le trafic dans les aéroports parisiens devrait être en 2020 " 60% inférieur à celui de l'année 2019 ".Un tel recul se traduira sans doute par le recours à de nombreux licenciements." Nous devons procéder à des ajustements de même nature que ceux des compagnies aériennes ", a indiqué Augustin de Romanet au JDD.Dans une note publiée la semaine dernière, JPMorgan anticipait un retour du trafic à ses niveaux de 2019 d'ici 2024. Le broker américain expliquait que le groupe ADP était l'un des plus exposés du secteur aux conséquences de la crise du Covid-19. In fine, le bureau d'études avait dégradé jeudi son opinion de Neutre à Sous pondérer sur le titre ADP, tout en maintenant son objectif de cours à 90 euros.