ADP: le trafic des aéroports parisiens en hausse de 5,2% du trafic en juin

Paris (awp/afp) - Les aéroports parisiens d'Orly et de Charles-de-Gaulle ont enregistré en juin une progression de 5,2% de leur trafic passagers par rapport à juin 2018, accueillant au total 9,9 millions de passagers, a annoncé leur gestionnaire groupe ADP vendredi.

L'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle a accueilli 6,9 millions de passagers (+6,4%) et Paris-Orly, 3 millions de passagers (+2,5%).

C'est notamment le trafic en direction de l'Afrique (+17,2%), l'Amérique latine (+14,6%) et les DOM-COM (+11,5%) qui ont progressé. Les liaisons avec l'Amérique du Nord (+6,9%) et le Moyen-Orient (+3,3%) ont progressé plus modestement, tandis que celles avec la zone Asie-Pacifique est en retrait (-1,2%).

Enfin, si le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,6%, le trafic France est en décroissance de 0,7%, observe ADP.

"Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,8% avec un total de 52,3 millions de passagers", note encore ADP dans un communiqué. "Le nombre de passagers en correspondance progresse de 11,2%. Le taux de correspondance s'établit à 22,9%, en hausse de 1,3 point".

afp/rp