ADP : le trafic passagers en baisse de -1,1% en octobre

15/11/2019 | 18:01

Annoncé ce vendredi soir, le trafic de Paris Aéroport est en baisse de -1,1% en octobre 2019 par rapport au mois d'octobre 2018.



Le groupe annonce 9,3 millions de passagers accueillis, dont 6,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,1%) et 2,6 millions à Paris-Orly (-12,4%). 'La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé toutes ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir', explique le groupe.



Dans le détail, le trafic international (hors Europe) est en progression de +0,9%, le trafic Europe est en baisse de -1,7% et le trafic France est en décroissance de -4,8%.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,9% avec un total de 92 millions de passagers.



