ADP : négociation exclusive pour l'aéroport de Santa Cruz

01/10/2019

ADP et le Gouvernement de l'État Plurinational de Bolivie ont signé hier un protocole d'accord d'entrée en négociation exclusive pour le développement et de l'exploitation, sur une durée de 30 ans, de l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.



Il s'agit du premier aéroport du pays avec 2,9 millions de passagers accueillis en 2018. L'aéroport international Viru Viru a vu son trafic croître de près de 10 % par an au cours des dix dernières années.



Dans le cadre de ce contrat, ADP serait en charge de la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et le financement de l'aéroport International Viru Viru, incluant les infrastructures existantes et les extensions nécessaires durant les 30 ans du contrat.



