ADP : propositions d'investissement à horizon 2025

03/04/2019 | 09:42

Groupe Aéroports de Paris (ADP) a annoncé hier ses propositions en vue du contrat de régulation économique qui sera conclu avec l'Etat pour la période courant de 2021 à 2025. Notons que le groupe organisera une journée investisseurs vendredi.



L'opérateur aéroportuaire français, en voie de privatisation, rappelle que le précédent contrat, qui couvre la période de 2016 à 2020, comprenait trois milliards d'euros d'investissements, chiffre qu'il entend porter à six milliards entre 2021 et 2025. Il s'agira notamment de revoir les accès routiers, d'entamer la construction du terminal 4 de l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle et d'aménager la partie Ouest de Paris-Orly.



Sur la période, ADP anticipe une croissance du trafic passager de 2,6% en moyenne, dont + 3,5% pour le trafic international. Face à des dépenses, ADP entend 'mettre sous tension (ses) charges' et entend maintenir 'une politique tarifaire modérée et sans à-coups'.



Notons par ailleurs qu'ADP organisera une journée de rencontres avec les investisseurs ce 5 avril.







