ADP : refus d'homologation des tarifs de redevances 2019

16/01/2019 | 07:51

Aéroports de Paris (ADP) fait part du refus par l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI)d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires, applicables à compter du 1er avril 2019, à Paris-Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget.



L'ASI estime que le produit global des redevances de service public aéroportuaire sur le système d'aérodromes, après prise en compte de la hausse tarifaire proposée, dépasse le coût des prestations de services rendus.



Le groupe étudie la portée précise de cette décision et les suites à y donner. Il dispose d'un mois pour notifier à l'ASI de nouveaux tarifs de redevances. En cas de nouveau refus, les tarifs précédemment en vigueur demeureront applicables.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.