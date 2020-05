ADP : reprise le 26 juin des vols commerciaux à Paris-Orly

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe ADP a annoncé jeudi soir la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly dès le 26 juin prochain. Ces vols étaient suspendus depuis le 31 mars dernier. La réouverture des installations de Paris-Orly se fera progressivement en accompagnant la demande et en optimisant les infrastructures de l'aéroport. Les opérations débuteront par le secteur Orly 3.La réouverture effective est conditionnée à la levée des principales restrictions, d'ici à la mi-juin, en particulier de celles qui limitent la capacité des compagnies aériennes à voler au sein de l'espace Schengen.Orly 3 sera équipé dès le 26 Juin de caméras thermiques afin que les passagers puissent bénéficier à leur arrivée à Paris d'une prise de température et être orientés, le cas échéant et s'ils le souhaitent, vers une prise en charge médicale à l'aéroport.