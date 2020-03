ADP : révision d'objectifs à venir et plan d'optimisation

16/03/2020 | 08:13

Estimant qu'à date, ses hypothèses de trafic 2020 ne sont plus pertinentes, ADP considère qu'il ne sera pas possible d'atteindre les prévisions d'EBITDA 2020 si la tendance observée sur les 14 premiers jours de mars se poursuivait et, a fortiori, si elle devait s'amplifier.



Il est par ailleurs trop tôt pour estimer les impacts de la situation sur les objectifs 2016-2020 du plan Connect 2020. ADP communiquera ultérieurement sur des prévisions révisées et fera, en tout état de cause, un point d'étape au plus tard lors du point d'activité du 23 avril.



Dans ce contexte, le groupe engage un important plan d'optimisation opérationnel et financier, comportant un plan d'économies avec un objectif de réduction des charges courantes de l'année 2020 de l'ordre de 180 millions d'euros dont 120 millions à Paris.



