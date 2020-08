ADP: traffic en baisse de 77,3% en juillet 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En juillet 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 77,3 % par rapport au mois de juillet 2019, avec 6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 77,1 % par rapport à l'année dernière avec 2,4 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 61,3 % avec un total de 54,2 millions de passagers accueillis, et celui de Paris Aéroport est en diminution de 64,7 % avec un total de 22,2 millions de passagers.Pour Paris Aéroport, le trafic international (hors Europe) est en recul (- 85,5 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Asie-Pacifique (- 94,9 %), Amérique du Nord (- 94,3 %), Amérique Latine (- 93,7 %), le Moyen-Orient (- 88,3%), Afrique (- 81,5 %) et les DROM-COM (- 50,4 %). Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 76,2 %, alors que dans l'Hexagone il est en décroissance de 55,2 %.Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 79,6 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 17,4 %, en retrait de 2,5 points par rapport à juillet 2019.À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Le trafic commercial à Paris-Orly, suspendu temporairement 1er avril 2020, a repris à partir du 26 juin à partir d'Orly 3, et le 13 juillet à partir d'Orly 4.