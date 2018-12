cOMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 14 décembre 2018

Aéroports de Paris SA

Calendrier des publications et événements financiers

de l'année 2019

Résultats, chiffre d'affaires, journée investisseurs et assemblée générale :

Résultats annuels 2018

Publication des résultats le 14 février 2019, après fermeture des marchés

Réunion analystes le 15 février 2019 à 11h00 (CET)

Période d'embargo du 24 janvier au 14 février 2019



Journée investisseurs : 5 avril 2019

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

26 avril 2019, avant ouverture des marchés

Conférence téléphonique à 8h30 (CET)

Période d'embargo du 12 au 26 avril 2019



Assemblée générale des actionnaires : 20 mai 2019

Résultats semestriels 2019

Publication des résultats le 25 juillet 2019, après fermeture des marchés

Réunion analystes le 26 juillet 2019 à 9h (CET)

Période d'embargo du 4 juillet au 25 juillet 2019



Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2019

23 octobre 2019, avant ouverture des marchés

Conférence téléphonique à 8h30 (CET)

Période d'embargo du 9 octobre au 23 octobre 2019



Chiffres mensuels du trafic :

Trafic du mois de décembre 2018 : 15 janvier 2019

Trafic du mois de janvier 2019 : 13 février 2019

Trafic du mois de février 2019 : 14 mars 2019

Trafic du mois de mars 2019 : 15 avril 2019

Trafic du mois d'avril 2019 : 15 mai 2019

Trafic du mois de mai 2019 : 14 juin 2019

Trafic du mois de juin 2019 : 12 juillet 2019

Trafic du mois de juillet 2019 : 14 août 2019

Trafic du mois d'août 2019 : 16 septembre 2019

Trafic du mois de septembre 2019 : 14 octobre 2019

Trafic du mois d'octobre 2019 : 15 novembre 2019

Trafic du mois de novembre 2019 : 13 décembre 2019

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

