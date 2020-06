Aéroports de Paris SA : Emission d'un nouvel emprunt obligataire de 1,5 milliard d'euros en deux tranches

COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 25 juin 2020

Aéroports de Paris SA

Emission d'un emprunt obligataire en deux tranches

pour un montant total de 1,5 milliard d'euros

Le 25 juin 2020, Aéroports de Paris a lancé le placement d'un emprunt obligataire en 2 tranches d'un montant total de 1,5 milliard d'euros ayant les caractéristiques suivantes :

Emprunt de 750 millions d'euros :

Format : Taux fixe

Remboursement : in fine

Durée : 8,5 ans

Taux annuel : 1,00 %

Marge au re-offer : 150 bps au-dessus du mid swap

Taux re-offer : 1,266 %

Date de règlement : 2 juillet 2020

Date d'échéance finale : 5 janvier 2029

Emprunt de 750 millions d'euros :

Format : Taux fixe

Remboursement : in fine

Durée : 12 ans

Taux annuel : 1,50 %

Marge au re-offer : 175 bp au-dessus du mid swap

Taux re-offer : 1,649 %

Date de règlement : 2 juillet 2020

Date d'échéance finale : 2 juillet 2032

Aéroports de Paris est notée A (perspective négative) par Standard and Poor's.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

