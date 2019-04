COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 4 avril 2019

Aéroports de Paris SA

Journée investisseurs 2019

"Des horizons à partager"

Aéroports de Paris tient demain vendredi 5 avril 2019 une journée dédiée aux investisseurs. Les présentations réalisées à cette occasion sont annexées à ce communiqué et sont disponibles à l'adresse suivante : http://finance.groupeadp.fr.

Au cours de la matinée, seront présentés : (i) la stratégie et le potentiel de développement du groupe, (ii) la politique industrielle menée en Ile-de-France et dans laquelle s'inscrit le prochain contrat de régulation économique 2021-20251, dont le dossier public de consultation a été publié par Aéroports de Paris le 2 avril dernier, ainsi que (iii) le modèle économique et la trajectoire financière sous-jacente. L'après-midi sera consacré à la présentation des activités internationales du groupe, ainsi que des activités immobilières et commerciales en Ile-de-France.

Les données et informations présentées à l'occasion de cette journée investisseurs ne constituent pas de nouvelles prévisions et objectifs. Il s'agit de la vision du groupe à moyen terme, qui vient complémenter les objectifs inchangés du plan Connect 2020, à la lumière de la proposition d'Aéroports de Paris pour le prochain contrat de régulation économique, proposition qui est susceptible d'évoluer jusqu'à la signature du contrat de régulation économique pour la période 2021-2025.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 176 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 487 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

