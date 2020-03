COMMUNIQUE FINANCIER

Tremblay-en-France, le 23 mars 2020

Aéroports de Paris SA

Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2019

et abandon de certains objectifs et éléments de perspective 2020

Aéroports de Paris a déposé le 23 mars 2020 un Document d'Enregistrement Universel relatif à l'exercice 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document est accessible sur le site Internet de la société ( http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-amf ) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (à l'adresse www.amf-france.org ).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 :

le rapport financier annuel 2019,

le rapport sur le gouvernement d'entreprise,

les informations sur les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie du COVID-19, le Groupe continuera d'informer le marché sur les impacts économiques qui pourraient en découler. Dans cette perspective, les éléments suivants sont à noter.

A ce jour, les hypothèses de trafic 20201 du Groupe ADP ne sont plus pertinentes. Le Groupe ADP considère qu'il ne sera pas possible d'atteindre les prévisions d'EBITDA 20201 ni les objectifs financiers 2016-2020 du plan Connect 2020 (trafic, EBITDA, ROCE régulé).

En cohérence avec les analyses de sensibilité déjà réalisées et avec des hypothèses de baisse du trafic à Paris et sur les autres plates-formes gérées par Airport International Group et TAV Airports d'environ 65 % en moyenne sur l'ensemble des faisceaux entre les mois de mars et juillet, la baisse d'EBITDA du Groupe ADP en valeur absolue serait de l'ordre de 800 M€. Cela inclut une baisse du chiffre d'affaires du périmètre parisien d'environ 1 Md€ sur ses activités aéronautiques et commerciales.

Le Groupe ADP accentue son plan d'optimisation financier et opérationnel désormais évalué à environ 270 M€ pour l'ensemble du groupe. En outre, le groupe a décidé le recours à l'activité partielle touchant environ 80 % des salariés de la maison mère (ADP SA).

Il est précisé que cette analyse de sensibilité ne constitue ni une prévision, ni un objectif. Par ailleurs, toutes les estimations et données prospectives contenues dans le présent communiqué peuvent s'avérer inexactes et sont, en tout état de cause, sujettes à des risques, notamment ceux mentionnés ci-avant.

Compte tenu des incertitudes mentionnées ci-avant et du caractère évolutif de la situation en cours, le Groupe ADP communiquera ultérieurement sur des prévisions révisées et fera, en tout état de cause, un point d'étape au plus tard à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.

