COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 20 mai 2019

Aéroports de Paris SA

Proposition de nomination du Président-Directeur Général au Président de la République

Le Conseil d'administration d'Aéroports de Paris s'est réuni le 20 mai 2019 et a décidé de proposer au Président de la République, de nommer Monsieur Augustin de Romanet en qualité de Président-directeur général d'Aéroports de Paris.

En application de l'article 1er de la loi n°2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution, Monsieur Augustin de Romanet sera auditionné par les commissions compétentes de l'Assemblée Nationale et du Sénat le 22 mai 2019, qui se prononceront par un vote sur cette proposition.

L'intérim de la présidence-direction générale d'Aéroports de Paris est confié à Monsieur Augustin de Romanet à compter du 20 mai 2019, sur décision du Ministre de l'économie et des finances, et conformément à l'article 21 de l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

