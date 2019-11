Aéroports de Paris SA : TAV Airports entre en discussion pour acquérir l'aéroport d'Almaty

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 8 novembre 2019

Le Groupe ADP se félicite de l'annonce de la tenue de discussions par TAV Airports pour l'acquisition de l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan

Le consortium formé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,12% par le Groupe ADP) et VPE Capital, a débuté des discussions avec le propriétaire de l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan en vue de la possible acquisition de cet actif, qui pourrait aboutir dans les prochaines semaines / mois.

L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie Centrale : il a accueilli environ 6 millions de passagers en 2018 dont la moitié sur des liaisons internationales. Le Kazakhstan, plus grand pays enclavé du monde avec 2,7 millions de km2 est le moteur de la croissance économique de la région et représente 60% du PIB de l'Asie Centrale.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe ADP et de TAV Airports en Asie Centrale.

