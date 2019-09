COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 septembre 2019

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'août 2019

En août 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 1,5 % par rapport au mois d'août 2018 avec 10,4 millions de passagers accueillis, dont 7,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,3 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (- 5,2 %) : c'est la première fois dans l'histoire de Paris Aéroport qu'un mois d'août passe la barre des 10,3 millions de passagers. Sur les mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 20,9 millions de passagers, contre 20,6 millions l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période. À noter que Paris-Charles de Gaulle a enregistré une journée historique le 29 juillet 2019 avec 256 312 passagers accueillis. Par ailleurs, à Paris-Orly, les mois de juillet et août ont été marqués par la fermeture pour travaux de la principale piste d’Orly, la piste 3, intervenue le 28 juillet dernier.

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 1,2 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique Latine (+ 3,7 %), Amérique du Nord (+ 3,3 %), DOM-COM (+ 2,1 %), Moyen-Orient (+ 0,3 %) et Afrique (+ 0,1 %). Le seul faisceau en retrait est l’Asie-Pacifique (- 1,6 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 2,3 % ;

Le trafic France est en décroissance de 0,3 % ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 2,2 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 21,7 %, en hausse de 0,3 point par rapport à août 2018.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,8 % avec un total de 73,3 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 9,4 %. Le taux de correspondance s'établit à 22,2 %, en hausse de 1,1 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 34,1 % sur le mois d'août 2019 et en baisse de 22,4 % depuis le début de l'année(1). Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(2). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en hausse de 1,2 % depuis le début de l’année(1).

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 7,9 % sur le mois d'août 2019 et en hausse de 10,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 5,1 % sur le mois d'août 2019 et en hausse de 6,2 % depuis le début de l'année.

Passagers Août 2019 Var. 19/18 Jan.- Août 2019 Var. 19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 7 474 205 + 4,3 % 51 241 069 + 6,2 % 75 231 459 + 5,9 % Paris-Orly 2 924 869 - 5,2 % 22 014 875 - 1,4 % 32 800 225 + 0,4 % Total Paris Aéroport 10 399 074 + 1,5 % 73 255 944 + 3,8 % 108 031 684 + 4,1 % Santiago du Chili 2 021 461 + 7,9 % 16 795 202 + 10,3 % 24 885 821 + 9,4 % Amman 1 053 225 + 5,1 % 6 161 786 + 6,2 % 8 782 077 + 5,8 % Antalya 5 591 316 + 15,4 % 24 490 340 + 12,9 % 34 373 947 + 14,9 % Ankara Esenboga 1 235 644 - 16,5 % 9 428 782 - 19,9 % 14 390 127 - 18,7 % Izmir 1 296 664 - 6,0 % 8 394 822 - 8,9 % 12 608 838 - 7,4 % Milas Bodrum 830 425 + 6,2 % 3 144 752 + 3,2 % 4 283 076 + 6,2 % Gazipaşa 164 691 - 9,4 % 772 603 - 7,9 % 1 149 371 + 3,2 % Médine 844 824 + 7,3 % 5 925 286 + 4,3 % 8 391 103 + 2,5 % Tunisie 556 005 + 24,4 % 2 184 278 + 26,9 % 2 953 774 + 29,0 % Géorgie 493 130 - 15,3 % 3 091 490 + 3,6 % 4 508 364 + 6,7 % Macédoine 322 872 + 17,8 % 1 782 208 + 12,2 % 2 535 998 + 11,4 % Zagreb (3) 376 026 + 0,9 % 2 276 373 + 2,4 % 3 389 157 + 3,3 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (1) 11 711 597 + 5,2 % 61 490 934 + 1,2 % 88 583 755 + 2,3 % Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 16 072 534 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 11 711 597 - 34,1 % 77 563 468 - 22,4 % 88 583 755 + 2,3 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d’Antalya dès 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Août 2019 Var. 19/18 Jan.-Août 2019 Var.19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 46 475 + 2,9 % 333 798 + 4,7 % 495 984 + 4,3 % Paris-Orly 18 708 - 7,1 % 150 161 - 1,5 % 226 813 - 0,1 % Total Paris Aéroport 65 183 - 0,2 % 483 959 + 2,7 % 722 797 + 2,9 % Santiago du Chili 12 606 + 1,4 % 105 136 + 6,3 % 157 476 + 5,9 % Amman 8 555 + 3,0 % 54 495 + 4,1 % 79 019 + 4,6 % Antalya 29 716 + 13,9 % 139 364 + 13,1 % 202 346 + 17,9 % Ankara Esenboga 7 809 - 15,6 % 62 150 - 18,8 % 95 489 - 17,1 % Izmir 7 926 - 5,5 % 52 323 - 7,2 % 80 027 - 5,2 % Milas Bodrum 5 056 + 4,5 % 20 334 + 5,0 % 28 430 + 9,6 % Gazipaşa 1 034 - 9,5 % 5 129 - 6,3 % 7 698 + 4,9 % Médine 6 591 + 5,7 % 42 761 + 1,6 % 61 357 + 0,3 % Tunisie 3 099 + 20,5 % 13 585 + 22,8 % 18 717 + 24,5 % Géorgie 4 346 - 15,6 % 30 138 + 1,8 % 44 660 + 4,1 % Macédoine 2 507 + 12,4 % 14 744 + 9,9 % 21 079 + 7,5 % Zagreb (3) 4 401 + 0,2 % 30 131 + 3,0 % 44 560 + 3,5 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (1) 72 485 + 3,1 % 410 659 + 1,1 % 604 363 + 3,1 % Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 111 975 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 72 485 - 35,0 % 522 634 - 21,4 % 604 363 + 3,1 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2019

Var. 19/18 Part dans



trafic total Jan.- Août 2019

Var. 19/18 Part dans trafic total France - 0,3 % 12,9 % + 1,0 % 14,9 % Europe + 2,3 % 43,4 % + 3,7 % 43,8 % Autre International



dont + 1,2 % 43,8 % + 4,9 % 41,4 % Afrique + 0,1 % 12,3 % + 3,5 % 11,2 % Amérique du Nord + 3,3 % 12,6 % + 8,2 % 10,9 % Amérique Latine + 3,7 % 2,8 % + 8,7 % 3,1 % Moyen-Orient + 0,3 % 5,4 % + 1,9 % 5,2 % Asie-Pacifique - 1,6 % 6,1 % + 2,6 % 6,4 % DOM-COM + 2,1 % 4,7 % + 4,8 % 4,5 % Total Paris Aéroport + 1,5 % 100 % + 3,8 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Août 2019 Var. 19/18 Jan.- Août 2019 Var. 19/18 Passagers en correspondance(1) 1 080 565 + 2,2 % 8 160 431 + 9,4 % Taux de correspondance 21,7 % + 0,3 pt 22,2 % + 1,1 pt Taux de remplissage 89,0 % + 0,5 pt 86,8 % + 0,5 pt

