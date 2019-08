COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 août 2019

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de juillet 2019

En juillet 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 1,3 % par rapport au mois de juillet 2018 avec 10,5 millions de passagers accueillis, dont 7,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,9 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (- 4,2 %). Cette faible croissance est liée à la réduction par les compagnies aériennes de leurs programmes de vols à Orly, celles-ci anticipant les limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d’Orly, la piste 3, intervenue le 28 juillet dernier.

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 2,1 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique Latine (+ 6,2 %), Amérique du Nord (+ 5,0 %), DOM-COM (+ 1,3 %), Afrique (+ 0,8 %), Moyen-Orient (+ 0,1 %). Le seul faisceau en retrait est l'Asie-Pacifique (- 0,9 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 1,8 % ;

Le trafic France est en décroissance de 2,2 % ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 7,2 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 19,9 %, en hausse de 1,0 point par rapport à juillet 2018.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,2 % avec un total de 62,9 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 10,5 %. Le taux de correspondance s'établit à 22,3 %, en hausse de 1,3 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 34,4 % sur le mois de juillet 2019 et en baisse de 25,9 % depuis le début de l'année(1). Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(2). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en hausse de 0,3 % depuis le début de l’année(1).

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 7,9 % sur le mois de juillet 2019 et en hausse de 10,9 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 4,5 % sur le mois de juillet 2019 et en hausse de 6,4 % depuis le début de l'année.

Passagers Juil. 2019 Var. 19/18 Jan.- Juil. 2019 Var. 19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 7 428 308 + 3,9 % 43 767 573 + 6,6 % 74 921 097 + 5,9 % Paris-Orly 3 107 051 - 4,2 % 19 090 006 - 0,8 % 32 960 360 + 1,2 % Total Paris Aéroport 10 535 359 + 1,3 % 62 857 579 + 4,2 % 107 881 457 + 4,4 % Santiago du Chili 2 234 106 + 7,9 % 14 820 449 + 10,9 % 24 785 204 + 9,4 % Amman 959 560 + 4,5 % 5 108 321 + 6,4 % 8 730 862 + 6,0 % Antalya 5 421 842 + 11,1 % 18 899 024 + 12,2 % 33 628 194 + 14,8 % Ankara Esenboga 1 224 726 - 20,6 % 8 193 138 - 20,4 % 14 633 677 - 17,8 % Izmir 1 279 071 - 6,8 % 7 098 158 - 9,4 % 12 691 127 - 6,4 % Milas Bodrum 781 743 + 1,4 % 2 314 327 + 2,2 % 4 234 851 + 8,2 % Gazipaşa 171 214 - 9,1 % 607 912 - 7,5 % 1 166 437 + 11,5 % Médine 956 212 + 27,0 % 5 080 462 + 3,9 % 8 333 911 + 0,2 % Tunisie 544 529 + 24,8 % 1 628 273 + 27,8 % 2 844 573 + 31,5 % Géorgie 484 392 - 10,3 % 2 598 480 + 8,2 % 4 597 312 + 10,4 % Macédoine 295 669 + 8,1 % 1 459 336 + 11,0 % 2 487 295 + 10,5 % Zagreb (3) 366 242 - 3,4 % 1 900 347 + 2,7 % 3 385 721 + 4,0 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (1) 11 525 640 + 3,5 % 49 779 457 + 0,3 % 88 003 098 + 2,6 % Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 16 072 534 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 11 525 640 - 34,4 % 65 851 991 - 25,9 % 88 003 098 + 2,6 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d’Antalya dès 2018 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports , le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Juil. 2019 Var. 19/18 Jan.-Juil. 2019 Var.19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 46 293 + 3,3 % 287 323 + 5,0 % 494 653 + 4,2 % Paris-Orly 20 723 - 3,4 % 131 453 - 0,6 % 228 251 + 0,9 % Total Paris Aéroport 67 016 + 1,1 % 418 776 + 3,2 % 722 904 + 3,1 % Santiago du Chili 13 630 + 3,6 % 92 530 + 7,0 % 157 306 + 6,3 % Amman 7 927 + 2,1 % 45 940 + 4,3 % 78 766 + 5,2 % Antalya 29 009 + 9,7 % 109 648 + 12,9 % 198 723 + 18,0 % Ankara Esenboga 7 839 - 20,0 % 54 341 - 19,2 % 96 933 - 16,6 % Izmir 7 743 - 7,0 % 44 397 - 7,5 % 80 491 - 4,4 % Milas Bodrum 4 783 - 0,1 % 15 278 + 5,1 % 28 211 + 11,6 % Gazipaşa 1 069 - 7,4 % 4 095 - 5,4 % 7 807 + 12,7 % Médine 7 068 + 23,2 % 36 170 + 0,9 % 61 001 - 1,8 % Tunisie 3 134 + 22,8 % 10 486 + 23,5 % 18 190 + 26,8 % Géorgie 4 392 - 12,8 % 25 792 + 5,5 % 45 462 + 7,1 % Macédoine 2 445 + 13,7 % 12 237 + 9,4 % 20 803 + 6,4 % Zagreb 4 356 - 2,4 % 25 730 + 3,5 % 44 552 + 4,1 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (1) 71 838 + 2,0 % 338 174 + 0,6 % 602 173 + 3,4 % Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 111 975 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 71 838 - 35,7 % 450 149 - 24,3 % 602 173 + 3,4 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2019

Var. 19/18 Part dans



trafic total Jan.- Juil. 2019

Var. 19/18 Part dans trafic total France - 2,2 % 14,3 % + 1,2 % 15,2 % Europe + 1,8 % 43,6 % + 4,0 % 43,8 % Autre International



dont + 2,1 % 42,1 % + 5,6 % 41,0 % Afrique + 0,8 % 11,3 % + 4,2 % 11,1 % Amérique du Nord + 5,0 % 12,6 % + 9,3 % 10,6 % Amérique Latine + 6,2 % 2,8 % + 9,5 % 3,2 % Moyen-Orient + 0,1 % 5,0 % + 2,2 % 5,2 % Asie-Pacifique - 0,9 % 6,0 % + 3,3 % 6,4 % DOM-COM + 1,3 % 4,5 % + 5,3 % 4,5 % Total Paris Aéroport + 1,3 % 100 % + 4,2 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Juil. 2019 Var. 19/18 Jan.- Juil. 2019 Var. 19/18 Passagers en correspondance(1) 1 122 592 + 7,2 % 7 079 860 + 10,5 % Taux de correspondance 19,9 % + 1,0 pt 22,3 % + 1,3 pt Taux de remplissage 89,2 % + 0,0 pt 86,4 % + 0,5 pt

Passagers au départ

