Aéroports parisiens: trafic en faible progression en septembre

Paris (awp/afp) - Le trafic des aéroports parisiens en septembre est resté quasi stable par rapport à la même période en 2018 sous l'effet de la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly et de la faillite de la compagnie Aigle Azur, a annoncé lundi leur gestionnaire Groupe ADP.

"Le trafic a été en hausse de 0,4%" et en tout "9,4 millions de passagers ont été accueillis, dont 6,8 millions à Paris-Charles-de-Gaulle (+4,8%) et 2,6 millions à Paris-Orly (-9,5%)", a annoncé le groupe dans un communiqué.

La forte baisse du trafic à Paris-Orly est liée "à la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly, ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé toutes ses activités le 6 septembre", a-t-il ajouté.

Le trafic international, hors Europe, est en progression (+0,8%) avec une forte hausse de l'Amérique du Nord (+6%) et une bonne progression sur les Dom-Com (départements et collectivités d'outre-mer, +3,5%) et l'Amérique Latine (+2,2%).

En revanche, l'Afrique est en retrait (-2,8%), tout comme le Moyen-Orient (-2,5%) et l'Asie-Pacifique (-1,5%).

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 1,2%, mais en France, il est en recul de 3%.

Le nombre de passagers en correspondance a augmenté de 4,4%.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,4%, pour un objectif de croissance fixé entre 2,5% et 3% pour 2019.

Le trafic du groupe turc TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en baisse de 37,6% sur septembre, après le transfert des vols commerciaux d'Istanbul Atatürk vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril et la perte de son exploitation par TAV Airports.

Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en hausse de 1,1% depuis le début de l'année dans les dix aéroports qu'il gère, selon ADP.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 8,6% sur le mois et celui d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51% du capital, progresse de 1,9%.

