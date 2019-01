Agenda economique du mardi 15 janvier

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 08h45 Indice des prix à la consommation / décembre (définitif) - 08h45 Situation budgétaire de l'Etat / novembre - 08h45 Créations d'entreprises / décembre STRASBOURG : - 16h00 Déclaration de Mario Draghi au Parlement européen à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la Banque centrale européenne LONDRES : - Vote à la Chambre des communes sur le projet d'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne BRUXELLES : - 11h00 Balance commerciale de la zone euro / novembre WASHINGTON : - 14h30 Indice d'activité "Empire State" / janvier - 14h30 Prix à la production / décembre SOCIÉTÉS : PARIS : - Total / principaux indicateurs du T4 2018 - 07h15 PSA / Ventes mondiales 2018 - Groupe ADP / trafic de décembre et de 2018 (avant Bourse) - 12h45 Conférence annuelle d'Euronext - GL Events / CA annuel (après Bourse) NEW YORK : - JPMorgan , Wells Fargo / résultats du T4 (avant Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

