BONDS : S&P abaisse la perspective sur Groupe ADP de "stable" à "négative"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a abaissé jeudi sa perspective sur la note de l'exploitant aéroportuaire Groupe ADP de "stable" à "négative". Cette décision "reflète le fait que les paramètres de crédit d'ADP se détérioreront avec l'acquisition pour 1,36 milliard d'euros d'une participation de 49% dans GMR Airports, avant de s'améliorer progressivement au cours des 18 à 24 prochains mois", a souligné S&P dans un communiqué. Groupe ADP a annoncé mercredi avoir acquis 24,99% des titres de l'exploitant de l'aéroport de New Dehli et a conclu un accord en vue du rachat de 24,01% supplémentaires au cours des prochains mois pour un montant total de 1,36 milliard d'euros. Le groupe indien GMR conservera 51% et le contrôle de la société. S&P a confirmé jeudi la note "A+" d'ADP. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire