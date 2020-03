Coronavirus: ADP craint une perte d'exploitation de 190 millions

Paris (awp/afp) - Le groupe Aéroports de Paris (ADP) envisage une perte d'exploitation de 190 millions d'euros (200,6 millions de francs suisses) en 2020, contre un bénéfice de 1,7 milliard en 2019, en raison de la chute du trafic sur les plateformes qu'il gère liée à la propagation du coronavirus, selon un communiqué lundi.

Le groupe annonce engager "un plan d'optimisation opérationnel et financier". Cet "important plan d'économies (a) un objectif de réduction des charges courantes de l'année 2020 de l'ordre de 180 millions d'euros dont 120 millions d'euros à Paris".

La perte d'exploitation (Ebitda) "du Groupe ADP en valeur absolue serait de l'ordre de 190 millions d'euros", estime Groupe ADP sur la base d'une simulation.

Ces estimations reposent sur une hypothèse de baisse de trafic à Paris de 25% entre mars et juin et de 25% entre mars et juillet sur les aéroports gérés par le groupe à l'international, explique le groupe.

"Compte tenu des évènements passés, l'hypothèse de durée de rétablissement du trafic serait de 3 mois", selon le groupe.

Pour faire face à la situation, ADP indique mettre en oeuvre un plan qui comprend la fermeture d'infrastructures à Paris et à l'international dans les prochains jours pour "concentrer l'activité sur certains terminaux" et "réduire les coûts d'exploitation du Groupe ADP et des compagnies aériennes".

A Paris-Charles de Gaulle, ADP envisage la fermeture de certaines salles d'embarquement du périmètre du Hub, le hall M du terminal 2E, le terminal 2G et le terminal 3. A Orly "les premières fermetures envisagées sont celles d'Orly 2".

A l'international, une fermeture totale est envisagée sur les aéroports d'Amman en Jordanie, d'Ohrid en Macédoine et de Riga en Lettonie.

Quant au plan d'économies annoncé, il "ne tient pas compte à ce stade d'un recours à l'activité partielle que l'entreprise envisage", précise ADP.

Le groupe indique que pour accompagner ses clients dans la crise, il "suspend à compter de lundi les redevances de stationnement pour les avions immobilisés sur les plateformes parisiennes du fait de la crise".

"Les loyers et charges locatives des locaux situés dans les terminaux fermés ne seront pas dus pendant la période de fermeture de ces derniers", ajoute-t-il.

afp/fr