Covid-19 : ADP prévoit un manque à gagner supérieur à 1 milliard d'euros en 2020 -- PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe ADP prévoit un manque à gagner supérieur à 1 milliard d'euros au niveau de son chiffre d'affaires cette année en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus sur son activité, a déclaré mardi Augustin de Romanet, le PDG de l'exploitant aéroportuaire.

"Nous chiffrons la perte de chiffre d'affaires à plus de 1 milliard d'euros", a affirmé le dirigeant sur Europe 1. "Pour l'ensemble du monde du transport aérien cette situation de pandémie est extrêmement grave", a ajouté le PDG du groupe.

Cette estimation est basée sur le scénario d'une attrition de 65% du trafic dans les aéroports du groupe entre mars et juillet de cette année, a précisé un porte-parole d'ADP à l'agence Agfi-Dow Jones.

"Non seulement la crise est grave mais la durée de redémarrage" du trafic aérien sera "probablement plus longue" que lors des précédentes crises, a poursuivi Augustin de Romanet. Le dirigeant a cité les exemples de l'éruption du volcan Eyjafjöll, en 2010, et des attentats du 11 septembre 2001. Le trafic aérien avait alors mis "entre trois mois et dix mois" pour s'en remettre. "Là, j'espère que cela ne sera pas beaucoup plus long", a souhaité le dirigeant.

Au sujet de la possible privatisation de Groupe ADP, Augustin de Romanet a déclaré que "le ministre de l'Economie [Bruno Le Maire, NDLR] avait probablement le souhait de rouvrir ce dossier après le résultat du référendum d'initiative partagé". Ce processus a buté dès le premier obstacle, les opposants à la privatisation échouant à recueillir les 4,7 millions de soutien nécessaires à ce projet de référendum. Néanmoins, le gouvernement a mis en pause cette privatisation, jugeant que les conditions de marché n'étaient pas favorables à cette opération. Bruno Le Maire a par ailleurs plusieurs fois répété se concentrer sur la gestion de la crise actuelle.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

